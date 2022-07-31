Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Она поставила под сомнение легитимность титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Чемпионаты мира, распределение этапов «Гран-при», обновление рейтинга и тд. Все это очень, очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт (fair play)? Или как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?



Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов Мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей оказавшейся у власти принятия решений. Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», — написала Тутберидзе в социальных сетях.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.