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Сегодня, 11:29

Авербух о словах Тутберидзе: «Как можно раздавать титулы без сильнейших фигуристок планеты?»

Авербух поддержал высказывание Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при»
Микеле Антонов
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Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поддержал высказывание Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Конечно, Этери Георгиевна абсолютно права! Как можно раздавать титулы и рейтинги без сильнейших фигуристов планеты? Я согласен с высказыванием Тутберидзе!» — сказал Авербух «СЭ».

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Фигурное катание
Илья Авербух
Этери Тутберидзе
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