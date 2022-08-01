Кондратюк и Павлюченко чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в первом полугодии 2022 года

Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Дарья Павлюченко стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в первом полугодии 2022 года, сообщает ТАСС.

Кондратюк и Павлюченко проверялись на допинг по три раза.

По два раза были проверены РУСАДА на допинг Диана Дэвис, Дмитрий Рылов, Глеб Смолкин, Александра Трусова, Кирилл Алешин, Иван Букин, Михаил Коляда, Аполлинария Панфилова, Дарья Усачева, Тиффани Загорски, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Майя Хромых, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова и Александра Степанова.

Всего за полгода РУСАДА проверило на допинг 22 фигуристов.