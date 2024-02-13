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Сегодня, 15:25

Супруга Костомарова рассказала о важности получения психологической помощи

Алина Савинова
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Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Супруга российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина заявила, что психологическая помощь была важна для всей семьи во время восстановления спортсмена.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

«Когда Роман восстанавливался, семья была вынуждена вникать в этот процесс. Заходили в интернет, искали информацию, смотрели видео. Огромное счастье, что нашли школу реабилитации. Не надо искать что-то по теме — все в одном месте. Это спасение для близких, которые находятся рядом и помогают. Важна была психологическая помощь, причем в первую очередь близким — чтобы они могли оказывать помощь инвалиду-ампутанту», — приводит РИА Новости слова Домниной.

При этом сам Костомаров отметил, что ему было трудно начать вникать во все тонкости протезирования и восстановления.

«Не мог ни морально, ни физически этим заниматься. Поэтому Оксана начала все штудировать, пришлось смириться, искать пути, чтобы идти дальше. Я счастливый человек, что у меня была она. Важно было поверить в себя, идти вперед, не сдаваться. К счастью, технологии позволяют восстановиться», — заявил фигурист.

Ранее Костомаров рассказал, что фигурным катанием почти не занимается, но будет и дальше пробовать выходить на лед. Также, по словам фигуриста, он играет в теннис, ходит на фитнес, бокс, крутит педали и плавает.

Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед в августе 2023-го во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Домниной. 8 февраля фигуристу исполнилось 47 лет.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240213/kostomarov-1927064083.html?in=l
Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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