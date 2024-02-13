Тарасова пропустит соревнования фигуристов на Спартакиаде сильнейших
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустит соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая пройдет в Магнитогорске.
«Причина — болезнь и почти полное отсутствие голоса», — приводит слова Тарасовой RT.
Турнир для фигуристов пройдет в Магнитогорске на Ледовой арене «Металлург» с 16 по 18 февраля.
Призовой фонд Всероссийской спартакиады сильнейших составит 620 миллионов рублей.
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Источник: RT
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