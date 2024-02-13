Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

13 февраля, 22:50

Тарасова пропустит соревнования фигуристов на Спартакиаде сильнейших

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустит соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая пройдет в Магнитогорске.

«Причина — болезнь и почти полное отсутствие голоса», — приводит слова Тарасовой RT.

Турнир для фигуристов пройдет в Магнитогорске на Ледовой арене «Металлург» с 16 по 18 февраля.

Призовой фонд Всероссийской спартакиады сильнейших составит 620 миллионов рублей.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: RT
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов
В Польше заявили о необходимости Германии пойти на уступки в вопросе репараций
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Болтон обвинил Трампа в закладывании базы для выхода США из НАТО
Популярное видео
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Петр Гуменник не выступит на Спартакиаде сильнейших 2024
Пантрина: «На передаче эстафеты в командном спринте сломалась палка. Могли бороться за первое место»
Вяльбе — о проведении командного спринта в мороз: «Я не сомневалась. Жюри сомневалось»
Истомина: «Думала гонки перенесут на другой день. Когда бежала пролог, не понимала, что происходит»
Митрошин: «Тяжело бороться с Большуновым. С одного ускорения он может очень хорошо дать просвет»
Горнолыжник Ефимов победил в слаломе на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Супруга Костомарова рассказала о важности получения психологической помощи

Сихарулидзе: «Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации»
Новости
RSS RSS
Все новости