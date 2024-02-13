Костомаров сделал откровенное признание: «Чувствую себя не героем, а жертвой»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что после продолжительной болезни чувствует себя не героем, а жертвой.

«Я осознаю все то, что произошло, но вся жизнь впереди. Еще многое надо преодолеть, это только начало трудного пути в новой жизни. Героем себя не чувствую, я жертва. Не хочу брать ответственность за других людей, делаю все в первую очередь для себя, для своей семьи. Если я являюсь примером для кого-то, то мне это приятно. Здорово, если я буду мотивировать людей», — приводит РИА Новости слова Костомарова.

Спортсмен отметил, что фигурным катанием почти не занимается, но будет и дальше пробовать выходить на лед. Также, по словам фигуриста, он играет в теннис, ходит на фитнес, бокс, крутит педали и плавает.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы и России.