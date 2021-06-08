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Стало известно, когда российские фигуристы будут распределены по этапам Гран-при

21:35
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что имена российских участников этапов серии Гран-при предстоящего олимпийского сезона станут известны к началу июля.

«Имена российских участников этапов серии Гран-при будут известны к началу июля», — цитирует Когана ТАСС.

В новом сезоне состоится 7 этапов, включая финал, которые пройдут с октября по декабрь 2021 года.

Расписание Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22:

Skate America (США, 22-24 октября)

Skate Canada (Канада, Ванкувер, 29-31 октября)

Cup of China (Китай, Чунцин, 5-7 ноября)

NHK Trophy (Япония, 12-14 ноября)

Internationaux de France (Франция, Гренобль, 19-21 ноября)

Rostelecom Cup (Россия, Москва, 26-28 ноября)

Финал Гран-при (Япония, Осака, 9-12 декабря)

В сезоне-2020/21 финал Гран-при был отменен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11600227

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