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Бывший словенский фигурист обвинен в мошенничестве и краже персональных данных

8 июня 2021, 23:41

Бывший словенский фигурист Лука Класинц арестован в США по обвинению в мошенничестве, связанном с программой помощи малому бизнесу, пострадавшему во время пандемии COVID-19, сообщает ESPN.

Класинцу предъявлено обвинение в банковском мошенничестве и незаконном использовании чужих персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Класинц использовал фальшивые документы, чтобы попытаться получить более 1 миллиона долларов в качестве помощи для своей компании, которая, по его словам, организует ледовые развлекательные мероприятия по всему миру.

Класинц участвовал в Олимпийских играх-1992 в Альбервилле, где занял 26-е место.

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