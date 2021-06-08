Ю-На Ким пожертвовала 100 тысяч долларов на поставки вакцин от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2010 года Ю-На Ким пожертвовала 100 тысяч долларов на поставки вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Южной Корее передадут деньги международному проекту COVAX, который собирается обеспечивать равный доступ к вакцинам по всему миру.
«Меня задевает до глубины души, что у детей из разных уголков земного шара нет доступа к необходимым медицинским услугам в условиях, когда системы здравоохранения бессильны. Надеюсь, мое пожертвование поможет доставить вакцины от COVID-19 и положить конец мировой пандемии», — цитирует фигуристку Donga.com.
Ю-На Ким является послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2010 года. Фигуристка завершила карьеру в 2014 году.
Дополнительная информация:
https://www.donga.com/en/article/all/20210608/2705659/1/Kim-Yuna-donates-100-million-won-for-COVID-19-treatment-initiatives
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