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Сегодня, 11:22

Стали известны составы команд Валиевой и Загитовой на Кубок Первого канала

Сергей Разин
корреспондент
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Камила Валиева и Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Команда Камилы Валиевой: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Команда Алины Загитовой: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января.

Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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