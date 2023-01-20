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Сегодня, 09:45

Соколова заявила, что Валиева показывает настоящий балет на льду

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова восхитилась прокатами Камилы Валиевой. Она считает, что женщины по количеству четвертных прыжков уже обгоняют мужчин.

«Посмотрите, как красива Камила Валиева, она показывает настоящий балет на льду, даже в ее юном возрасте видна женственность. Женщины уже с легкостью обыгрывают мужчин по количеству четверных. Наш вид спорта тем и прекрасен, что невозможно понять, что от него ждать в каждом виде», — сказала Соколова ТАСС.

13 января стало известно, что РУСАДА вынесло решение по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.

Источник: https://tass.ru/sport/16843975
Елена Соколова
Камила Валиева
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