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Сегодня, 16:14

Сихарулидзе прокомментировал возможную смену гражданства ведущих российских фигуристов

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе считает, что не стоит опасаться смены гражданства ведущими фигуристами страны.

«У меня нет таких опасений. Хорошо знаю наших фигуристов не только как спортсменов, но и как личностей. Все они с уважением относятся к тому вкладу, который страна внесла в их подготовку. К тому же не вижу смысла делать какие-то резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости».

Российский фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221228/figuristy-1841934691.html
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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