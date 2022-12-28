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Сегодня, 15:14

Бестемьянова назвала Туктамышеву лучшей фигуристкой 2022 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала лучшей российской фигуристкой 2022 года Елизавету Туктамышеву.

«Кого из фигуристов я считаю лучшим в этом году? Я бы хотела сказать про Туктамышеву, которая абсолютно всех потрясает тем, что она делает», — приводит слова Бестемьяновой Legalbet.

На последнем чемпионате России по фигурному катанию 26-летняя Туктамышева заняла третье место. Золото досталось Софье Акатьевой, серебро — Камиле Валиевой.

Источник: https://legalbet.ru/news/bestemyanova-nazvala-luchshuyu-figuristku-etogo-goda/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Наталья Бестемьянова
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