Российская экс-фигуристка, певица и актриса Анна Семенович в большом интервью «СЭ» высказалась о росте популярности фигурного катания и работе Яны Рудковской.

— Мы с вами говорили год назад, прямо перед переходами в академию Плющенко. В этом сезоне активно стала присутствовать в фигурном катании Яна Рудковская. Это положительное явление?

— Подождите, но Яна не лезет же в тренировочный процесс, она в этом не понимает, предполагаю. Она сильный и мощный продюсер и может помочь в организационных вопросах, делает успешные ледовые шоу, в которых в том числе выступают воспитанники Плющенко. Но спортивных моментов Яна явно не касается. Это все равно что вы меня пойдете учить петь. Тренер все-таки Женя. И спортивные результаты — исключительно его епархия. Я верю, что у него получится. И в любом случае этого желаю.

— Просто частое мнение — мол, ну что этот ваш шоу-бизнес и пиар в фигурное катание пришел!

— Я вам скажу, что пиар в любом деле нужен. Я была на командном турнире в «Мегаспорте», и сколько же народу! В мое время такого не было. И нынешняя любовь к фигуристам — это все в том числе и благодаря пиару, и популяризации в хорошем смысле этого слова. А мы, несмотря на результаты, копейки считали и в Америке бабушек с дедушками по вечерам подкатывали. (Дмитрий Кузнецов)

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