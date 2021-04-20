Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию, певица и ведущая Анна Семенович в интервью «СЭ» оценила тренерские перспективы Евгения Плющенко.

— Александра Трусова сменила тренера перед сезоном, ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Правду говорят, что люди, выходящие из жесткой системы Тутберидзе, неизбежно встречаются с проблемами?

— Я не могу точно судить, какая система у Тутберидзе, не была на ее тренировках, да и вообще давно на них не была. И слава богу, можно их еще лет двадцать не посещать (смеется)! Я когда смотрю свое катание, думаю — неужели все это со мной было? У моих тренеров Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова тоже была система будь здоров, не хотела бы я это еще раз пережить. Наверное, у Тутберидзе жесткая система, но справедливая. Я на это надеюсь.

Но Женя был легендарный спортсмен, он катался у Мишина, и если он ту тренерскую харизму, технику себе возьмет у него, то за ним будет будущее. Я верю, что у него все получится с тренерской карьерой. И в любом случае этого искренне желаю. (Дмитрий Кузнецов)

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