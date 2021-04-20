«Быстрову надо посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь». Огонь от Анны Семенович

Интервью певицы, актрисы и экс-фигуристки.

Анна Семенович, пожалуй, один из самых успешных примеров самореализации человека после раннего завершения карьеры. В 2001 году в возрасте 21 года она ушла из спорта и с тех пор добилась успеха в самых разных сферах — до такой степени, что не совсем понятно, как Анну представлять. Она и певица, и актриса, и теле- и радиоведущая.

В начале этого года Анну «догнала» спортивная тематика — ее неожиданно атаковал футболист Владимир Быстров. Бронзовый призер Евро-2008 объяснил, что Семенович не осталась в фигурном катании, потому что не захотела отрезать грудь. Хотя 20 лет считалось, что Анне не позволила выступать травма мениска.

О Быстрове и скандалах, связанных с футболистами, а также об итогах сезона в фигурном катании, отношении к детям-спортсменам поп-дива рассказала в большом интервью «СЭ».

У Туктамышевой сексуальный артистизм, у Щербаковой — девичий

— Анна, вы недавно из отпуска. Как прошел?

— Шикарно. Была в Египте, занималась дайвингом. За время пандемии очень соскучилась по морю и солнцу. Лететь на далекие острова времени не было, слава богу, работа возвращается, поэтому выбрала Египет, где, кстати, очень давно не отдыхала. Как будто снова открыла для себя Красное море. На обратном пути на несколько дней заехала в Стамбул, прекрасно провела время в пеших прогулках по Старому городу.

— Ого, да вы успели до закрытия Турции. Насколько вообще это правильно — так резко закрывать целую страну от туристов?

— Решение принимаем не мы, наверное, правительству виднее. В Турции в последние недели сильный рост ковида. Понятно, люди устали, Сочи и Крым не резиновые, если все ринутся туда, там яблоку негде будет упасть. К сожалению, вот так произошло, граница пока закрылась. У меня отменились гастроли в Турции, их как раз пришлось переносить в Краснодар. Но, слава богу, хотя бы успела съездить, побыть на море. А теперь остается всем, у кого есть возможность, лететь на Мальдивы или в Дубай. Или ждать открытия других любимых курортных направлений (улыбается).

Анна Семенович. Фото из личного архива Анны Семенович

— Давайте о тех, кто работает. Наши фигуристы сначала выиграли чемпионат мира в Стокгольме, теперь и командный чемпионат мира. Насколько вы следили за последними событиями?

— Всегда очень внимательно и с удовольствием слежу за всем, что происходит в мире фигурного катания. Девочек в марте смотрела, конечно, как и все, болела за них. Они красавицы. Горжусь Аней Щербаковой, Лизой Туктамышевой, мне она особенно нравится, потому что у нее женское катание, нравится ее кокетливый артистизм. Это прикольно и дает особый колорит.

Танцоры, Вика Синицина и Никита Кацалапов — красивейшая партнерша, талантливый партнер, давно у нас не было таких пар. Ну и наслышана об успехах нашей молодой пары Мишина / Галлямов под руководством Москвиной. Это тренер еще моего времени. Как и Мишин. Помню, как он меня наставлял: «Семенович, ты когда выходишь, у всех мужчин глаза горят, давай!» И Лиза у него тоже артистичная, люблю таких, а не только тех, кто прыгает. Она с формами, она прямо женщина. Это очень ценно для одиночниц.

— Вы скорее за Аню или Лизу? Вечный спор о юных девушках, прыгающих четвертные, и зрелых артистичных.

— Я за победы России. И ведь Аня тоже артистична! Но по-другому: у Лизы артистизм скорее сексуальный, у Ани — легкий, девичий.

Любовь к фигуристам — в том числе результат пиара. Он везде нужен

— Про Сашу Трусову ничего не сказали.

— Она, к сожалению, не справилась с нервами, это было видно. Все разные люди, для соревнований такого уровня нужен определенный психотип. Но не все из нас, не все девочки в таком возрасте способны собраться в самый ответственный момент.

— Она сменила тренера перед сезоном, ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Правду говорят, что люди, выходящие из жесткой системы Тутберидзе, неизбежно встречаются с проблемами?

— Я не могу точно судить, какая система у Тутберидзе, не была на ее тренировках, да и вообще давно на них не была. И слава богу, можно их еще лет двадцать не посещать (смеется)! Я когда смотрю свое катание, думаю — неужели все это со мной было? У моих тренеров Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова тоже была система будь здоров, не хотела бы я это еще раз пережить. Наверное, у Тутберидзе жесткая система, но справедливая. Я на это надеюсь. Но Женя был легендарный спортсмен, он катался у Мишина, и если он ту тренерскую харизму, технику себе возьмет у него, то за ним будет будущее. Я верю, что у него получится с тренерской карьерой. По крайней мере, искренне ему желаю.

— Мы с вами говорили год назад, прямо перед переходами в академию Плющенко. В этом сезоне активно стала присутствовать в фигурном катании Яна Рудковская. Это положительное явление?

— Подождите, но Яна не лезет же в тренировочный процесс, она в этом не понимает, предполагаю. Она сильный и мощный продюсер и может помочь в организационных вопросах, делает успешные ледовые шоу, в которых в том числе выступают воспитанники Плющенко. Но спортивных моментов Яна явно не касается. Это все равно что вы меня пойдете учить петь. Тренер все-таки Женя. И спортивные результаты — исключительно его епархия. Я верю, что у него получится. И в любом случае этого желаю.

— Просто частое мнение — мол, ну что этот ваш шоу-бизнес и пиар в фигурное катание пришел!

— Я вам скажу, что пиар в любом деле нужен. Я была на командном турнире в «Мегаспорте», и сколько же народу! В мое время такого не было. И нынешняя любовь к фигуристам — это все в том числе и благодаря пиару, и популяризации в хорошем смысле этого слова. А мы, несмотря на результаты, копейки считали и в Америке бабушек с дедушками по вечерам подкатывали. Они платят тебе денежки, а ты на них ешь и пьешь. И бензин покупаешь. Так тогда жила сборная. Сейчас у ребят хорошие зарплаты и потрясающие оплаченные костюмы. Господи, вот родилась бы я на 15-20 лет позже! И это правильно. Фигуристы отказываются от детства, я человек без детства. И нормально, что они зарабатывают за это хорошие деньги.

Вы посмотрите, как фигуристки все шикарно выглядят. В любом возрасте. За примером далеко ходить не надо, вы на меня посмотрите — шикарная, цветущая молодая женщина перед вами (смеется). Все детство в морозильной камере. Мы вообще не стареем. Лучше детей будут в фигурное катание отдавать, чем они будут курить или пить пиво в подворотне.

Хочется, чтобы футболисты ассоциировались с победами, а не походами по барам.

— Результаты в фигурном катании в разы лучше, чем в футболе, но денег в нем больше. Справедливо?

— Так же можно рассуждать, почему в Голливуде актеры-мужчины получают на 30% больше женщин и вообще что у мужчин зарплата за ту же работу выше. Конечно, футболисты дают результат меньше, адекватно оценивая. Но туда деньги идут и рекламодатели. Пока на футбол, хоккей, теннис идут больше. Но если фигурное выбьется в топ, что мы сейчас наблюдаем, то ставки у фигуристов подскочат.

— А зарплаты у мужчин и женщин уравняются?

— Считаю, то, что зарабатывает мужчина, он тратит на женщину. Тут мне не обидно (смеется).

Анна Семенович. Фото из личного архива Анны Семенович

— У вас был опыт общения с футболистами, особенно с одним в последнее время — Владимиром Быстровым, который объяснил ваш уход из фигурного катания тем, что надо было отрезать грудь.

— Давайте не будем смягчать углы в его заявлении... Он сказал «сиськи», да.

— Вы в ответ посоветовали ему тоже что-нибудь отрезать. Как сейчас развивается ситуация? Он вроде как ко встрече был готов, но так понимаю, она может состояться в суде.

— Я этого человека, честно говоря, не знаю и в глаза не видела. Я вообще больше хоккей люблю, чем футбол. Не понимаю, почему наши футболисты при всех условиях не так часто радуют болельщиков хорошими играми и результатами. Возможно, им все-таки стоит включить больше дисциплины, работать на тренировках эффективнее и показывать результат, который ждет вся страна. Хочется, чтобы наши футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной желтой хроники. Чтобы их имена ассоциировались с победами, а не походами по барам и, как в случае с Быстровым, хамством в адрес женщин. Просто после таких высказываний этого замечательного человека многие считают, что все футболисты — глупые люди. Как с женщинами-блондинками, стереотип. Если футболист — что с него взять, он вряд ли умен. И после таких слов и поступков это мнение укрепляется. То есть он подвел не себя, а многих своих коллег. Его поведение недостойно нормального мужчины. Я ему не подружка, почему на «ты»? Я состоявшаяся женщина, мы с ним в одной песочнице не росли, за одним столом не выпивали. Тем более у спортсменов все-таки есть солидарность, все понимают, через что прошли представители других видов. Это адский труд. Твои сверстницы идут на свидание, играть, гулять — ты бежишь на тренировку. Я уважаю любого спортсмена, который дошел по крайней мере до КМС.

Господин Быстров, вам бы немного заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите.

— А что вы от него ждете?

— Извинений. Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать.

— То есть встречаться вы с ним не хотите?

— Не хочу, если честно. Мне не о чем говорить с этим человеком.

Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Убирать Дзюбу из сборной из-за видео — одно из самых глупых решений, что я видела

— Вы видите проблему в том, что футболисты как будто чувствуют свою безнаказанность? Широков бьет судью — получает 100 часов исправительных работ. Кокорин и Мамаев — вообще хрестоматийный пример.

— Знаете, я ни одной такой ситуации не видела у фигуристов. Вы видели, чтобы фигурист напивался и дрался в баре?

— Скажем так — ну, драк не видел.

— Окей, выпивать могут. Но спокойно, дома, на кухне.

— Но фигуристов и узнают реже и снимают на видео.

— И слава богу, они все-таки реже в скандалах участвуют. Я не знаю, почему так у футболистов. Честно. Почему они все время вляпываются в какие-то истории? Надо им немножко дисциплину наладить.

— Очевидная теория — деньги развращают.

— Это правда. Но когда они достаются большим трудом, ты понимаешь им цену. А когда тебе миллион долларов с неба упал, тогда да, могут развратить. Это нормально, когда спортсменам платят большие деньги, во всем мире так. Но хочешь ты побухать — ну езжай на дачу, закройся с друзьями и делай что хочешь. Я еще понимаю, люди из шоу-бизнеса могут напиться. И похайпить на этом. Мы не идем после этого на поле бегать, пению алкоголь мешает меньше. И допинг-контроля нет.

— Но то наказание, которое получили Кокорин и Мамаев, — оно адекватно?

— Я не могу судить, я не судья, не учила законодательство и не была на месте событий. Но слышала отголоски. Скажу так — понятно, что публичные люди отвечают строже, чем обычные. К сожалению, так всегда. И неважно, кто это — телеведущие, спортсмены, актеры. Подобное привлечение массового внимания в данном случае не идет на пользу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Еще один футбольный казус последнего времени — интимное видео Артема Дзюбы. Это его личное дело или оно бросает тень на футболистов? Он после этого лишился на время места в сборной.

— Это его личное видео. Он его не распространял — так понимаю, он послал его какому-то человеку и этот кто-то оказался нехорошим и запустил в Сеть. Убирать талантливого спортсмена из сборной — глупость большая, одно из самых глупых решений, которое я видела. Он делал все то, что делают все мужчины! И женщины. Это все равно что наказать его за то, что он пошел в туалет или поел! Бред. Он никого не оскорбил, не ударил, не нахамил, ничего плохого не сделал. Покажите мне, кто это не делает, и я брошу в вас камень! Ему досталось — это неправильно. Не Дзюба позорит всех футболистов, а такие, как Быстров, своими хамскими высказываниями в адрес женщины.

Предпочла, чтобы символом российского спорта был фигурист, а не Хабиб

— Фигурное катание сейчас уже вид спорта номер один в стране? Обогнало футбол?

— Фигурное катание однозначно завоевывает большое внимание и любовь зрителей, что меня, конечно, очень радует. Но у нас и хоккей силен, и художественная гимнастика... Это зрелищные, достойные виды спорта. Что мне не нравится — бои, где мужская жестокость, бьют в лицо. Я не смотрю. Как у нас там дела?

— Есть Хабиб Нурмагомедов, который на время стал главным героем.

— О да, легендарный бой был этим летом. Но из всех видов спорта, после фигурного, я хоккей люблю, где они прикладывают друг друга, но так, слегка. Это даже возбуждает немного (смеется)!

— То есть если бы символом российского спорта был Хабиб Нурмагомедов, вам бы это не очень понравилось?

— Я бы предпочла, чтобы это был кто-то из фигурного катания. Я все-таки отдала ему 20 лет!

— Может, вернуться? Сейчас самое время.

— Ой нет, спасибо. Я уж лучше так как-нибудь, останусь в своей нынешней роли.

Анна Семенович и Владимир Федоров. Фото из личного архива Анны Семенович

— Вы упомянули художественную гимнастику. Часто в ранних видах спорта происходит некое насилие над ребенком, по крайней мере психологическое. Где здесь грань между тем, что можно делать и что должно?

— Нужно смотреть на человека. Одного ребенка можно сломать, другого — огранить и сделать из него олимпийского чемпиона. Все дети — индивидуальности. Родители, прежде чем отдавать своего ребенка в спорт, пообщайтесь со спортивным психологом — а нужно ли? Своего ребенка надо слушать. Если он не хочет быть спортсменом — может, стоит прислушаться к нему? Может, он художником хочет стать! А мама увидела чемпионат мира по фигурному катанию, сошла с ума и потащила свои амбиции на каток, реализовывать их на ребенке. Я призываю поддерживать ребенка, а не ломать его.

— Да вам в тренеры надо.

— Нет, я психолог, недавно, получила соответствующий диплом и могу работать профессионально в этой области. Кстати, Татьяна Анатольевна Тарасова — одна из первых, кто стал привлекать к работе психологов. И ее подопечные очень стабильно катались. Их настраивали перед соревнованиями по-особому, правильно.

— Вы сейчас сказали много правильных вещей, но нет ощущения, что система у нас работает противоположным образом? Советское наследие — всех под одну гребенку.

— Советское наследие существует, потому что мы все еще оттуда. Но я призываю родителей в себе сначала разобраться, почитать что-то по психологии. И дать детям свободу выбора. Не надо делать из человека посредственного фигуриста, когда можно талантливого певца или художника.

— А вы за или против школьной формы, кстати?

— Надо давать детям выбор, что носить. Форма хороша тем, что ты не видишь разницы в достатке — один в Dolce Gabbana приходит, а другая от Zara... Это формирует некий комплекс. Но если есть форма, она должна быть разнообразной, должно быть много вариаций. Девочки — модницы с детства. Нужно, чтобы человек учился стилю.

— У Гном Гномыча, например. Вот это ориентир! Хотя многим не нравится излишняя публичность ребенка.

— Я не подписана на Яну и Гном Гномыча, только на Женю, потому что знаю его с детства. Не знаю, как они воспитывают своего сына, наверное, родители делают все возможное, чтобы вырос хороший парень. Я надеюсь! А публичность — тут каждому свое. Кто-то ее любит, кто-то нет.

На русских свадьбах давно нет драк

— У нас спортивная аудитория, и наверняка многие помнят вас скорее по нулевым и «Блестящим». Можете рассказать, чем вы сейчас зарабатываете и сильно ли ударил по вашей индустрии коронавирус?

— Мы были год без работы, по сути. Но сейчас все потихоньку налаживается. Во-первых, я профессиональная востребованная певица, у которой достаточное количество концертов, которые приносят хороший стабильный доход. Я постоянно выпускаю новые песни, которые звучат по радио. Снимаю успешные клипы, один из них, на песню «Хочешь», собрал более 100 миллионов просмотров на YouTube — это тоже неплохая монетизация. Я также веду программы на радио и телевидении, часто веду крупные фестивали, мероприятия и корпоративные события. Могу сказать, что у меня прекрасная аудитория в Instagram, более двух миллионов человек, это тоже источник рекламных контрактов. Как я уже сказала, недавно я стала профессиональным психологом. Училась этому много лет. Еще одно важное направление моей деятельности — психологические курсы и тренинги для женщин. Они пользуются большой популярностью, помогают отрыть себя, полюбить, найти секрет счастья. Если обратятся фигуристы — всем помогу! Пишите в «директ» (смеется).

— Пришлось из-за последних обстоятельств соглашаться на какие-то предложения, которые бы вы раньше не приняли? Так понимаю, важная часть бюджета — корпоративы.

— Корпоративы — тоже моя работа, безусловно. И для многих артистов именно они всегда были и есть важная часть заработка. Мне нравится дарить людям праздник. Например, с удовольствием я веду свадьбы. У нас целое шоу на сцене разворачивается. Слава богу, сейчас жизнь возвращается в свое русло. И расценки на мои услуги, например, вообще никак не изменились.

— Если вы провели много свадеб, наверняка вы в своей жизни видели уже все. Русская свадьба — это же апофеоз дичи, считается.

— Не знаю, я на интеллигентных свадьбах работаю!

— И драк нет, что ли?

— Нет, конечно. Давно нет драк, мне кажется, все надрались уже. Я стараюсь работать с юмором, всех развлечь, расслабить. Для жениха и невесты день свадьбы всегда очень волнительный, напряженный и довольно сложный. Я всегда стараюсь их максимально поддержать, в чем-то помочь по мере сил. Чтобы этот день запомнился ярким, праздничным и максимально безмятежным. В этом одна из особенностей и талант именно ведущего свадебного торжества. Не все могут им похвастаться. Но у меня это получается хорошо. Знаю точно, что многие молодожены потом советуют именно меня своим друзьям.

Был единственный казус во время свадьбы. Тогда я еще не вела мероприятия, а выступала как солистка «Блестящих». И вот на одной свадьбе меня со сцены во время выступления унес какой-то выпивший товарищ. Со словами «какая ты хорошенькая!» он подбежал и утащил через плечо. А у меня был наказ от продюсера — не прекращать петь в любых обстоятельствах! Вот я повисла вниз головой и пела. В итоге подбежали мой директор и охрана, «отбили» меня. Человек этот спустя пару часов протрезвел, пришел извиняться. Инцидент был исчерпан.

Анна Семенович. Фото из личного архива Анны Семенович

— Посоветуйте людям, у которых скоро свадьба, какой-нибудь незаезженный конкурс.

— А это эксклюзив, не могу! Приглашайте меня, получите самый веселый и незаезженный!

— Вы же еще и актриса. В фильмах вас в ближайшее время ждать?

— Да, скоро будет премьера «Любовь и монстры», недавно вышли «Гардемарины», а в мае приступаю к съемкам еще в одном сериале. Совсем скоро выходит очень красивая лирическая песня, уверена, что она будет хитом и с ней меня будут еще чаще приглашать на выступления. Она как раз идеальна для свадеб. Буквально на днях стартует мой очередной очень интересный психологический курс, и желающих принять в нем участие довольно много. Мне интересна психология, я хорошо и профессионально разбираюсь в теме, могу быть по-настоящему полезной. То есть могу сказать вашей аудитории, что все очень насыщенно. И в артистической деятельности, и в актерской, и в психологической. Старюсь успевать везде!

— А вы счастливы?

— Да.

— В чем счастье, брат?

— Счастье в том, чтобы не сравнивать себя с другими людьми. Каждый из нас уникален и индивидуален. Счастливый человек умеет принимать и любить себя. Счастье не зависит от денег, мужа, детей, любовника... Оно зависит только от твоего внутреннего состояния и того, как ты воспринимаешь эту жизнь.

— В общем, Россия будет счастливой.

— Самой счастливой! Я займусь этим.