Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью Sport24 рассказали о фразе «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», которую партнерша бросила в адрес тренера Тамары Москвиной после произвольной программы на чемпионате в Стокгольме.

По итогам произвольной программы чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они тренируются у Тамары Москвиной с прошлого лета, тогда как Бойкова с Козловским работают с Москвиной почти всю свою карьеру.

— Саша, одна история после объявления оценок в kiss and cry взбудоражила общественность. Что там произошло?

Козловский: Я бы не хотел это обсуждать.

Бойкова: Тут даже нечего обсуждать.

Козловский: Давайте обойдем это стороной, это уже было. Мы все люди и...

Бойкова: Эмоции есть у всех.

Козловский: Эмоции случаются. Это спорт, адреналин. Я бы не стал на этом заострять внимание.

— Но теперь парное катание обсуждают чуть ли не на одном уровне с женским одиночным.

Козловский: Больше всего обсуждают победы. Женское одиночное стали так обсуждать не потому, что там какие-то скандалы, интриги, расследования, а потому, что со времен сочинской Олимпиады там есть систематические победы. Их любят в первую очередь. Мы можем сколько угодно впадать в скандалы, выяснения отношений, но без результата это никому не надо. Не оцениваю произошедшее с точки зрения пиара, мы работаем для результатов и сосредоточены на нем.

— Есть определенные события, которые на фоне победы дают дополнительный всплеск интереса.

Бойкова: Ну вы ведь сами говорите, что дополнительный.

— Окей, скажу так. Самая популярная по просмотрам статья на Sport24 за март среди всех видов спорта — та, где описывается ситуация в kiss and cry.

Бойкова: Это очень странно. Как люди могут рассуждать и обсуждать ту тему, которая им в принципе не понятна? Они же не были в той ситуации, в которой находились мы с Димой. Они не понимали, что происходило. Не были ни на тренировках, ни на соревнованиях. Не могли понять, что творилось у нас в головах, у нас в душе. И в принципе эмоции после проката людям неведомы. Поэтому обсуждать что-либо неправильно. Осуждать — тем более. Это все, что я могу сказать.

— То есть тот эпизод — просто эмоции?

Бойкова: Скажем так, это была злость. Но эта злость была в первую очередь на себя. Как мы уже сказали, мы прекрасно понимали, что все зависело от чистоты проката.

— Ты потом читала заголовки, комментарии болельщиков?

Бойкова: Стараюсь это не читать. Но, к сожалению, негатива в нашу сторону было очень много. И он иногда продолжается по сей день. Наверное, без этого никуда.

Козловский: Давайте так. Это уже по-настоящему дело прошлого. Вы сказали, что это — самая популярная статья за март, но уже апрель. Давайте двигаться вперед!

Это уже было. Мы не хотим на этом фокусироваться, ведь жизнь продолжается. И наша карьера продолжается. И наша подготовка к главному старту олимпийского цикла опять-таки, продолжается. Мы фокусируемся именно на этом. У нас нет возможности и времени постоянно жить этим медиапространством и в нем существовать. У нас есть институты, увлечения, тренировки, здоровье. Мы занимаемся этим. Мы не живем в интернете 24/7, читая все статьи. В противном случае нам пора снимать коньки, присоединяться к вам и заниматься работой журналистов. Но у нас немного другое направление.