Щербакова рассказала, кружится ли у фигуристов голова после вращений

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, кружится ли у нее голова после вращений и прыжков.

«Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем», — написала Щербакова в Instagram.

17-летняя Щербакова является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы и финала «Гран-при». На Олимпиаде в Пекине она завоевала первую в карьере золотую олимпийскую медаль.