Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:00

Щербакова рассказала, кружится ли у фигуристов голова после вращений

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, кружится ли у нее голова после вращений и прыжков.

«Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем», — написала Щербакова в Instagram.

17-летняя Щербакова является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы и финала «Гран-при». На Олимпиаде в Пекине она завоевала первую в карьере золотую олимпийскую медаль.

Источник: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/
Фигурное катание
Анна Щербакова
0
Читайте также
«Эта история останется навсегда». Овечкин открыл секрет рекорда и рассказал о семье в России
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Давыдов высказался о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании

Фигуристка Усачева ответила на вопрос о любимых программах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости