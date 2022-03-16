Сергей Давыдов высказался о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о возрастном цензе.

«Говорят, что в России слишком рано начинают изучать сложные элементы? А кто об этом говорит? Тот, кто проигрывает? Что им остается делать? Сейчас будут обсуждать тему поднятия возраста. Но юниоры все равно будут прыгать сложные прыжки, потому что этот процесс уже не остановить.

Пик формы у девочек — 14-15 лет. Дальше все становится сложнее, четверные даются тяжелее. Соответственно, если не брать сегодняшнюю ситуацию в мире с отстранением наших фигуристов, то при поднятии возраста во взрослое катание все будут выходить в 17 лет.

Будут прыгать один-два четверных максимум, тройной аксель — все это более досягаемо. 15-летних спортсменок, которые могут прыгать и больше четверных, на соревнованиях не будет. Соответственно, не будет и того, если кто-то заявит четыре-пять четверных, и заранее понятно, что у остальных спортсменок практически нет шансов. Хотя кто знает. Возможно, и появятся уникумы, но среди 17-летних фигуристок их точно не будет столько, как сейчас», — приводит слова Давыдова пресс-служба ФФККР.

Под руководством Давыдова в ЦСКА тренируются Мария Гордеева, Елизавета Берестовская, Софья Самоделкина и другие.

Ранее появилась информация, что ISU предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать поднимать его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.