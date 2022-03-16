Фигуристка Усачева ответила на вопрос о любимых программах

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о любимых программах.

«Любимые программы: произвольная — «Ромео и Джульетта», короткая — Never enough. Но Джульетта запала мне в душу навсегда», — написала Усачева в Instagram.

С короткой программой под композицию Never enough из фильма «Величайший шоумен» Усачева выступала в текущем сезоне. С произвольной программой, поставленной под музыку из фильма «Ромео и Джульетта», фигуристка выходила на лед в сезоне-2020/21.

В ноябре 2021 года 15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. 2 февраля она возобновила тренировки в зале.