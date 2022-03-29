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29 марта, 19:58

«А тут что такого?» Роднина поддержала фотосессию Медведевой

Ирина Роднина поддержала откровенную фотосессию Евгении Медведевой
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

«Это ее личное дело! — сказала Роднина «СЭ». — А почему спортсмену что-то нельзя? Почему если человек известный, то мы его ограничиваем в каких-то рамках? Что тут такого? А если человек неизвестный, то мы этого не замечаем».

 
Евгения Медведева и&nbsp;Елизавета Туктамышева. Медведева вслед за Туктамышевой снялась в откровенном виде в мужском журнале. Зачем это фигуристкам?

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.

«Хотя был случай, когда учительница сфотографировалась в нормальном купальнике, а бешеные родители поставили вопрос о том, чтобы ее уволили из школы… Хотя эти родители каждый год ездят со своими детьми с худшими и висячими фигурами на пляж. И они не считают, что это какое-то нарушение. А тут что такого? Есть купальный костюм, есть фигурный костюм. В фигурном катании бывают достаточно откровенные наряды. А если есть те, кому показалось, что у Жени что-то не так, то наденьте на нее коньки», — заявила Роднина.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Ирина Роднина
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