«А тут что такого?» Роднина поддержала фотосессию Медведевой

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

«Это ее личное дело! — сказала Роднина «СЭ». — А почему спортсмену что-то нельзя? Почему если человек известный, то мы его ограничиваем в каких-то рамках? Что тут такого? А если человек неизвестный, то мы этого не замечаем».

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.

«Хотя был случай, когда учительница сфотографировалась в нормальном купальнике, а бешеные родители поставили вопрос о том, чтобы ее уволили из школы… Хотя эти родители каждый год ездят со своими детьми с худшими и висячими фигурами на пляж. И они не считают, что это какое-то нарушение. А тут что такого? Есть купальный костюм, есть фигурный костюм. В фигурном катании бывают достаточно откровенные наряды. А если есть те, кому показалось, что у Жени что-то не так, то наденьте на нее коньки», — заявила Роднина.