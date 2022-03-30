«Придурок». Тарасова осудила стримера Мэддисона за высказывания об откровенной фотосессии Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова стримера Ильи «Maddyson» Давыдова об откровенной фотосессии Евгении Медведевой.

Давыдов заявил, что ему не нравится лицо фигуристки.

«Фигура у нее, конечно, хорошая, — сказал Мэддисон на одном из своих стримов. — Но, честно признаюсь, мне вообще не нравится лицо Евгении Медведевой. Если она это услышит, пусть не обижается. Мне ее мордашка не очень нравится. Так как она спортсменка, очевидно, что у нее неплохое тело. Но, глядя на ее фигуру, понятно, почему она уже не соревнуется. Ей уже не 12 лет, и у нее тело явно не 12-летней девочки. Все, что она может прыгнуть, — это за пивком сгонять своему парню».

Тарасова же заявила, что ей очень понравилась фотоссесия Евгении.

«Мэддисон для меня никто, а Медведева — чемпионка мира и настоящая красотка. Мне ее фотосессия очень нравится! А его мнение разве кто-то спрашивал? Какое его дело? Расист и придурок. Если уж и высказываться в сторону такой спортсменки, как Женя, то только в уважительной форме!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.