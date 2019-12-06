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Щербакова без ошибок откатала короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»

12:32
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Действующая чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при».

Примечательно, что по ходу ее проката фигуристка не только сделала каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», но и к запланированному тройной флипу также добавила тройной риттбергер — подобный каскад на соревнованиях может понадобиться Щербаковой, если приземление с тройного лутца в соревновательном прокате получится не очень уверенным.

Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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