Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

Кто выиграет серию-2019?

С 5 по 8 декабря проходит финал серии «Гран-при» по фигурному катанию. Соревнования принимает итальянский Турин.

Сборная России представлена во всех видах. В соревнованиях женщин у нашей команды — четыре участницы из шести финалисток. Это — Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова. Наши девушки выиграли все шесть этапов серии. Их конкурентки по Grand Prix Final — японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Также в финале «Гран-при» россияне выступят в соревнованиях мужчин — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, в танцах — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание финала «Гран-при». Турин (Италия). Дворец спорта Torino Palavela

5 декабря, четверг

17:25 Юноши. Короткая программа

18:30 Юниоры. Пары. Короткая программа

19:45 Девушки. Короткая программа

21:45 Пары. Короткая программа

23:05 Мужчины. Короткая программа

6 декабря, пятница

16:55 Юниоры. Танцы. Ритм-танец

18:15 Девушки. Произвольная программа

20:25 Танцы. Ритм-танец

21:45 Женщины. Короткая программа

22:50 Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

14:55 Мужчины. Произвольная программа

16:15 Юниоры. Пары. Произвольная программа

17:40 Юноши. Произвольная программа

19:55 Юниоры. Танцы. Произвольный танец

21:20 Танцы. Произвольный танец

22:50 Женщины. Произвольная программа

8 декабря, воскресенье

15:55 Показательные выступления

Все российские участники финала «Гран-при»

Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин

Все российские участники юниорского финала «Гран-при»

Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, 5. Дарья Усачева, Виктория Васильева

Юноши: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Даниил Самсонов

Пары: 1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков

Дуэты: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия).

Девушки из сборной России выиграли все шесть этапов серии в соревновании женщин:

— на Skate America (Лас-Вегас, США) первой стала Анна Щербакова, сборную также представляли Елизавета Туктамышева (3-е место) и Станислава Константинова (11-е)

— на Skate Canada (Келоуна, Канада) — установившая два мировых рекорда Александра Трусова, вместе с ней выступали Евгения Медведева (5-е место) и Серафима Саханович (8-е), среди конкуренток была японка Рика Кихира (2-е)

— на Internationaux de France (Гренобль, Франция) — Алена Косторная, второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова (11-е место)

— на Cup of China (Чунцин, Китай) — Анна Щербакова, вместе с ней выступали Елизавета Туктамышева (3-е место) и Софья Самодурова (5-е)

— на Rostelecom Cup Moscow (Москва, Россия) — Александра Трусова, второй стала Евгения Медведева, также сборную представляла Станислава Константинова (11-е место)

— на NHK Trophy (Саппоро, Япония) — Алена Косторная, третьей стала Алина Загитова, также сборную представляла Софья Самодурова (6-е), среди конкуренток была японка Рика Кихира (2-е)

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры