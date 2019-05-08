Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
С 5 по 8 декабря проходит финал серии «Гран-при» по фигурному катанию. Соревнования принимает итальянский Турин.
Сборная России представлена во всех видах. В соревнованиях женщин у нашей команды — четыре участницы из шести финалисток. Это — Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова. Наши девушки выиграли все шесть этапов серии. Их конкурентки по Grand Prix Final — японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Также в финале «Гран-при» россияне выступят в соревнованиях мужчин — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, в танцах — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.
Расписание финала «Гран-при». Турин (Италия). Дворец спорта Torino Palavela
5 декабря, четверг
17:25 Юноши. Короткая программа
18:30 Юниоры. Пары. Короткая программа
19:45 Девушки. Короткая программа
21:45 Пары. Короткая программа
23:05 Мужчины. Короткая программа
6 декабря, пятница
16:55 Юниоры. Танцы. Ритм-танец
18:15 Девушки. Произвольная программа
20:25 Танцы. Ритм-танец
21:45 Женщины. Короткая программа
22:50 Пары. Произвольная программа
7 декабря, суббота
14:55 Мужчины. Произвольная программа
16:15 Юниоры. Пары. Произвольная программа
17:40 Юноши. Произвольная программа
19:55 Юниоры. Танцы. Произвольный танец
21:20 Танцы. Произвольный танец
22:50 Женщины. Произвольная программа
8 декабря, воскресенье
15:55 Показательные выступления
Все российские участники финала «Гран-при»
Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова
Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин
Все российские участники юниорского финала «Гран-при»
Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, 5. Дарья Усачева, Виктория Васильева
Юноши: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Даниил Самсонов
Пары: 1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков
Дуэты: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия).
Девушки из сборной России выиграли все шесть этапов серии в соревновании женщин:
— на Skate America (Лас-Вегас, США) первой стала Анна Щербакова, сборную также представляли Елизавета Туктамышева (3-е место) и Станислава Константинова (11-е)
— на Skate Canada (Келоуна, Канада) — установившая два мировых рекорда Александра Трусова, вместе с ней выступали Евгения Медведева (5-е место) и Серафима Саханович (8-е), среди конкуренток была японка Рика Кихира (2-е)
— на Internationaux de France (Гренобль, Франция) — Алена Косторная, второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова (11-е место)
— на Cup of China (Чунцин, Китай) — Анна Щербакова, вместе с ней выступали Елизавета Туктамышева (3-е место) и Софья Самодурова (5-е)
— на Rostelecom Cup Moscow (Москва, Россия) — Александра Трусова, второй стала Евгения Медведева, также сборную представляла Станислава Константинова (11-е место)
— на NHK Trophy (Саппоро, Япония) — Алена Косторная, третьей стала Алина Загитова, также сборную представляла Софья Самодурова (6-е), среди конкуренток была японка Рика Кихира (2-е)
Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры