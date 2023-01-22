Российский тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где жила и работала с 90-х

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы Наталья Линичук окончательно вернулась из США в Россию, сообщает «Российская газета».

Как отмечает источник, 66-летняя тренер посетила Кубок Первого канала, который проходит в Москве.

Линичук выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым, который в 1981 году стал ее мужем. После окончания спортивной карьеры они работали тренерами в городе Астон (США). Среди их подопечных олимпийские чемпионы Оксана Грищук — Евгений Платов, серебряные призеры Олимпийских игр Анжелика Крылова — Олег Овсянников, Ирина Лобачева — Илья Авербух и другие пары.

В 2014 году Линичук и Карпоносов развелись, после чего мужчина переехал в Москву, где продолжил свою тренерскую карьеру.