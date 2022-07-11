Звезды советского фигурного катания были неразлучны, а затем делили в суде шкафы. История любви Линичук и Карпоносова

Отношение великих фигуристов и тренеров не выдержали испытание временем.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, возможно, не так известны неофитам фигурного катания, начавшим его смотреть после Пхенчхана, но в течение нескольких десятилетий этот дуэт гремел в СССР и США. Сначала как танцорский, а затем как тренерский. И они реально великие, причем в обеих ипостасях.

Спина как кисель

Для Карпоносова Линичук стала далеко не первой партнершей — он к 1972 году был многократным призером чемпионатов СССР и заметным спортсменом. Хотя изначально пытался всеми силами увильнуть от фигурного катания, и его отец-военный вытаскивал Геннадия то с драмкружка, то с велотрека по соседству. А в фигурное катание его отдали, как и многих детей сейчас, для поправки здоровья, ну и потому, что в родном дворе жили фигуристы Алексей Уланов и Георгий Проскурин.

Сам Карпоносов признавался, что решающее влияние на него оказал чемпионат Европы в Москве — тогда многие советские люди стремились попасть на соревнования с участием зарубежных фигуристов. Это была возможность прикоснуться к западной моде и музыке.

В пару с Линичук Карпоносова определила Елена Чайковская, не давшая спортсмену возможности выбора. Тот не возражал, и оказалось, что дуэту суждено стать легендарным. Это был тот случай, когда партнерша догоняет. У Линичук к тому моменту накопились многочисленные проблемы со здоровьем. В детстве врачи поставили ей диагноз «сколиоз» и запретили физические нагрузки, но девочку все равно тянуло на лед. «Спина была кисель», — говорила Чайковская. Но благодаря тренировкам в корсете и упорству Наталья стала великой фигуристкой.

Наталья Линичук (вторая слева) и Геннадий Карпоносов (справа) — тренеры Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Тренерский успех и суд с Грищук

На счету пары и олимпийское золото Лэйк-Плэсида, которое было очень непросто завоевать на фоне политических потрясений со вводом войск в Афганистан, и два золота чемпионата мира, к которым они шли через обидное четвертое место на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

После завершения карьеры пара поженилась. Причем, как рассказывал Карпоносов, ухаживать за сильной и независимой Линичук было непросто. Ему пришлось трижды делать предложение, прежде чем услышать ее согласие. Линичук до Карпоносова была замужем за работником внешторга, но тот брак продлился недолго. Дуэт фигуристов оказался более прочным: в 1985 году у них родилась дочь Анастасия. Она занималась бальными танцами, но в итоге не стала продолжать династию и ушла работать в экономику.

После развала Советского Союза пара тренировала за океаном. Про преимущества работы в США Линичук рассказывала так:

— Не поверите, но мы работаем без контракта. Самое главное, что нам бесплатно предоставляют лед. А когда в 1999 году Крыловой и Овсянникову пришлось задержаться в Москве и мы упросили родное общество «Динамо» дать нам возможность потренироваться, тут же начались звонки: «Деньги — вперед!» А мы договаривались через знакомых! Поэтому и не торопимся уезжать из Ньюарка. Там созданы все условия.

При помощи Линичук и Карпоносова медали Олимпиад и чемпионатов мира выиграли Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский. Карпоносов чаще работал над обязательными танцами, Линичук творила оригинальный и произвольный.

Интересно, что судились тренеры не только между собой, но и со своими бывшими учениками — Грищук и Платов не заплатили за услуги по контракту. СМИ писали, что речь шла о 30 тысячах долларов. Тогда их взыскал суд:

— По контракту Грищук и Платов часть призовых денег, завоеванных ими на соревнованиях, платили за работу тренерам. В Америке печать на контракте не обязательна, достаточно двух подписей — с обеих сторон. Когда Грищук и Платов ушли к Тарасовой, они забыли с нами (я работаю с мужем, Геннадием Карпоносовым) рассчитаться. Пришлось обращаться в Арбитражный суд, потому что ребята пытались увильнуть. Но в результате они все нам заплатили, — говорила Линичук.

При всем этом с фигуристами у тренеров остались нормальные отношения.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Фото РИА Новости

Делили стулья и шкафы

В 2014 году Карпоносов вернулся в Россию. В преддверии Сочи старались вернуть многих наших легенд, но Геннадий Михайлович изменил место жительства по неприятной причине — они разошлись с Линичук.

— После 32 лет совместной жизни Наташа Линичук сказала, что больше не хочет со мной быть. Для меня это стало ударом, я погрузился в депрессию... А потом понял, что надо перелистывать эту страницу, и вернулся в Москву. Здесь мне поступило предложение стать старшим тренером сборной России, которое я с благодарностью принял, — тяжело рассказывал Карпоносов «АиФ».

Бракоразводный процесс завершился лишь через три года — 15-минутным заседанием в Мосгорсуде. Пара делила 49 миллионов рублей совместного имущества. Логично, что каждый получил равные доли в общей жилплощади. Однако Линичук считала, что вложила в ремонт и обустройство квартиры на 4 миллиона больше, чем бывший муж, и потребовала эти деньги.

Как писало тогда издание Legal.Report со ссылкой на законного представителя Карпоносова, речь шла о купленной Линичук мебели и технике — шкафах, стульях, тумбочках, кровати, телевизоре и других. Никто не оспаривал то, что вещи принадлежат Линичук, но их приобретение не должно было влиять на стоимость квартиры.

— Есть понятие стоимости квартиры и есть понятие стоимости обстановки. Если бы были представлены доказательства, что в результате ремонта квартира стала стоить дороже, тогда еще можно было бы о чем-то говорить, а квартира как стоила 49 миллионов, так и стоит. В противном случае любой косметический ремонт повлечет за собой увеличение доли — это несправедливо и неправильно, — говорила Мария Федотова, представительница Карпоносова.

В итоге апелляция Мосгорсуда буквально за 15 минут разрешила спор звездной пары в пользу Карпоносова.

Сейчас Линичук продолжает консультировать танцевальные пары в США, а Карпоносов — в России.