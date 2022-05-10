«Ну что, ухожу в цирк?» Щербакова исполнила акробатический трюк

Российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях выложила видео с отдыха, в котором она исполняет цирковой номер.

Олимпийская чемпионка, раскачиваяся на трапеции, перепрыгнула в руки партнера на другой стороне. При этом девушка повисла вниз головой и исполнила шпагат, после чего отпустила руки.

«Ну что, ухожу в цирк?» — подписала видео Щербакова.

«Вау! Существует ли что-то, что ты не умеешь?» — ответила команда спортсменки в комментариях к посту.

18-летняя Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. Также она является чемпионкой мира 2021 года.