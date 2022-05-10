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Сегодня, 12:39

«Ну что, ухожу в цирк?» Щербакова исполнила акробатический трюк

Щербакова выложила видео, на котором она исполняет цирковой номер
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях выложила видео с отдыха, в котором она исполняет цирковой номер.

Олимпийская чемпионка, раскачиваяся на трапеции, перепрыгнула в руки партнера на другой стороне. При этом девушка повисла вниз головой и исполнила шпагат, после чего отпустила руки.

«Ну что, ухожу в цирк?» — подписала видео Щербакова.

«Вау! Существует ли что-то, что ты не умеешь?» — ответила команда спортсменки в комментариях к посту.

18-летняя Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. Также она является чемпионкой мира 2021 года.

Анна Щербакова
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