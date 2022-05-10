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Сегодня, 16:05

Татьяна Тарасова прокомментировала возможный отъезд Этери Тутберидзе в США

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что Этери Тутберидзе улетит в США.

«Этери Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно ее дело!

Этери взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать», — цитирует Тарасову Sport24.

Сообщалось Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой. Ее ставит французский хореограф Бенуа Ришо.

 

Источник: https://sport24.ru/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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