Татьяна Тарасова прокомментировала возможный отъезд Этери Тутберидзе в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что Этери Тутберидзе улетит в США.

«Этери Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно ее дело!

Этери взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать», — цитирует Тарасову Sport24.

Сообщалось Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой. Ее ставит французский хореограф Бенуа Ришо.