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Сегодня, 11:22

«Бусинка счастливая». Загитова показала, как катается на велосипеде в платье на отдыхе

Загитова пожелала всем доброго утра и показала видео с отдыха
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова выложила видео с отдыха. В ролике 19-летняя девушка катается на велосипеде.

«Доброе утро», — написала Загитова.

Подписчики также поприветствовали фигуристку и оставили около 100 комментариев. Вот некоторые из них:

«Вот Умница! Спортом и на отдыхе занимается!»

«Только открыла телеграм в ожидании видео, и прилетает кружок. Спасибо Алина, что не забываешь про нас!»

«Какая светлая и красивая девочка наша Алина! Самая лучшая, самая любимая».

«Бусинка счастливая».

«Почему говорят, что Алина на Сейшелах? Видно, что Мальдивы ведь».

«Где Масару? Бедняжка Масару, у хозяйки нет времени на тебя. Почему нельзя отдыхать в России вместе с Масару».

«Алина, пожалуйста, видео на велике впереди. Как хочется видеть твои эмоции смех- колокольчик».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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