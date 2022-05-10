«Бусинка счастливая». Загитова показала, как катается на велосипеде в платье на отдыхе
Российская фигуристка Алина Загитова выложила видео с отдыха. В ролике 19-летняя девушка катается на велосипеде.
«Доброе утро», — написала Загитова.
Подписчики также поприветствовали фигуристку и оставили около 100 комментариев. Вот некоторые из них:
«Вот Умница! Спортом и на отдыхе занимается!»
«Только открыла телеграм в ожидании видео, и прилетает кружок. Спасибо Алина, что не забываешь про нас!»
«Какая светлая и красивая девочка наша Алина! Самая лучшая, самая любимая».
«Бусинка счастливая».
«Почему говорят, что Алина на Сейшелах? Видно, что Мальдивы ведь».
«Где Масару? Бедняжка Масару, у хозяйки нет времени на тебя. Почему нельзя отдыхать в России вместе с Масару».
«Алина, пожалуйста, видео на велике впереди. Как хочется видеть твои эмоции смех- колокольчик».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.