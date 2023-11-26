Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров принял участие в шоу «Аватар».

В четвертом выпуске второго сезона программы Костомаров исполнил песню «Город, которого нет» в образе аватара Железного Дровосека. В конце выпуска все пять членов жюри сошлись во мнении, что в образе Железного Дровосека выступал 46-летний фигурист — и оказались правы.

«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека. Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса», — заявил Костомаров, обращаясь к жюри.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря собирается принять участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, а также опубликовал видео, в котором он учится играть в теннис с помощью протеза кисти.