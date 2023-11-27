Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал свое участие во втором сезоне музыкального шоу «Аватар».

«Крутой был эксперимент... Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

46-летний Костомаров скрывался за цифровым аватаром Железного Дровосека. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» и довел судей до слез.