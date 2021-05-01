Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» назвала возможные причины ухода Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко.

— Если смотреть по результатам — она стала призером чемпионата мира, чего до этого не было. Но если говорить об амбициозных планах, которые она себе ставила, не знаю, насколько Плющенко ей ставил, то, наверное, хотелось бы или реально оценивать возможности или реально исполнять заявленные элементы.

— Пять четверных возможно прыгнуть?

— Нияего невозможного нет. Не могу точно сказать, потому что это можно понять только по тренировкам — какие прокаты, какой процент гарантий исполнения. Здесь очень сложно просто так сказать, может или не может. Но если она заявляла, то есть амбиции и мотивы.

— Правильно будет вернуться к Тутберидзе?

— Не могу ничего сказать. Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Чтобы давать оценку, нужно знать обстановку в команде. Например, в свое время у Мишина работали Урманов, молодой Плющенко и Ягудин. Явно всем троим было тесно у Мишина. Другой вопрос, что Урманов уже сходил, Плющенко был совсем молодой. Видимо, в зависимости от дисциплины, от работы Мишин больше поставил на Плющенко. Поэтому, наверное, Ягудин почувствовал себя действительно лишним и поменял тренера. Но это более взрослые ребята, а здесь все-таки девчонки молодые. И ч боюсь, чаще эти переходы связаны с удовлетворением или неудовлетворением амбиций родителей.

— Думаете, здесь это тоже имеет место?

— Конечно. Потому что 15-летняя девочка наверняка не будет это делать не посоветовавшись и не поговорив с родителями. Сначала же мучительные попадания — очень сложный же отбор в группу Тутберидзе — и потом эмоциональный уход.

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Константин Колмаков)