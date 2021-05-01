Российский тренер Александр Жулин прокомментировал «СЭ» новость об уходе Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко.

«Думаю, что самая лучшая позиция сейчас у Тутберидзе — 6-7 человек, который претендуют на призовые места на Олимпийских играх. Хочу ей пожелать только добра и плодотворной работы. Трусова — это замечательная спортсменка, которая делает самый большой и сложный контент. Ей явно не хватало выстроенной программы — хореография и скольжение. Косторная, например, вернула правильный аксель через месяц. Саша очень много лет каталась в школе у Этери Георгиевны, ей есть с чем сравнивать. Видимо, она сделала выбор в сторону Этери Георгиевны», — сказал Жулин «СЭ».

Жулин также предположил, почему фигуристки уходят из академии Плющенко.

«Возможно, есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то там разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе дает какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать все это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать нужно быть внутри коллектива», — добавил Жулин.

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Артем Бухаев)