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Губерниев — о переходе Трусовой: «Перед Олимпиадой Саша хочет работать у лучшего специалиста»

12:08
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

Александра Трусова и&nbsp;Евгений Плющенко.Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой

«Когда у нас был эфир, было понятно, что спортсменка и ее представители не очень довольны положением дел. Я ей задавал вопросы за кулисами, ответы на которые были в расплывчатой формулировке. Тогда стало понятно, что переговоры ведутся. Я ждал, когда произойдет эта смена обстановки. Я хочу пожелать Саше удачи! Решили не рисковать и вернуться к старой проверенной системе подготовки. Тутберидзе — тренер-новатор. Ее школа сейчас сильнейшая в фигурном катании.

Перед Олимпиадой Саша хочет работать у самого лучшего специалиста. Плющенко пусть не унывает — он прекрасный специалист, его школа должна развиваться. У него огромный тренерский потенциал. Я к этому переходу был готов. Желаю Саше выдержать конкуренцию и завоевать медали на Олимпийских играх", — сказал Губерниев «СЭ».

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Владимир Пушкарев)

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