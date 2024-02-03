Против напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Санкт-Петербурга, напавшего на российского фигуриста Владислава Дикиджи в метро, приводит РИА Новости слова пресс-службы регионального главка МВД РФ.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении на 19-летнего спортсмена. Эту информацию затем потвердил «СЭ» тренер Дикиджи Олег Татауров.

«Спустя непродолжительное время... оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении регионального главка МВД РФ.

Также информируется, что мужчина пригрозил Дикиджи ножницами из-за того, что, по словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком, так как тот якобы не уступил место женщине.

2 февраля спортсмен в своем Telegram-канале написал, что его «чуть не зарезали в метро». После этого Дикиджи сообщил, что был в отделении полиции и пока не может ничего сказать про данную ситуацию.