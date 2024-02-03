Японец Кагияма выиграл чемпионат четырех континентов
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем чемпионата четырех континентов.
Кагияма в сумме набрал 307,58 балла по итогам короткой и произвольной программ. 20-летний японец выиграл турнир впервые в карьере.
Второе место на чемпионате четырех континентов занял еще один японец Сун Сато (274,59 балла), а третье — кореец Ча Чжун Хван (272,95).
Чемпионат четырех континентов
Шанхай, Китай
Мужчины
Итоговое положение
1. Юма Кагияма (Япония) — 307,58
2. Сун Сато (Япония) — 274,59
3. Ча Чжун Хван (Южная Корея) — 272,95
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