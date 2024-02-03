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3 февраля, 15:56

Японец Кагияма выиграл чемпионат четырех континентов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юма Кагияма.
Фото AFP

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем чемпионата четырех континентов.

Кагияма в сумме набрал 307,58 балла по итогам короткой и произвольной программ. 20-летний японец выиграл турнир впервые в карьере.

Второе место на чемпионате четырех континентов занял еще один японец Сун Сато (274,59 балла), а третье — кореец Ча Чжун Хван (272,95).

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Мужчины

Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) — 307,58

2. Сун Сато (Япония) — 274,59

3. Ча Чжун Хван (Южная Корея) — 272,95

Фигурное катание
Юма Кагияма
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