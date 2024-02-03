В компании Pinna Legal прокомментировали возможное оспаривание дисквалификации Валиевой

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна подтвердил «СЭ», что его компания представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в CAS.

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. На данный момент мы не даем комментариев: юридическая команда спортсменки изучает решение суда (объем которого составляет более 130 страниц), прежде чем давать комментарии и принимать решение о дальнейших действиях, которые могут включать оспаривание его законности в Федеральном суде Швейцарии», — сказал Пинна «СЭ».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.