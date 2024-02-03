Дикиджи: «На данный момент я не могу ничего сказать про ситуацию с нападением»

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что много времени провел в отделении полиции после нападения на него в метро.

«Все, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, очень много времени там провел. День у меня был насыщенный, и вечер тоже. На данный момент я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, все хорошо. Спасибо за поддержку», — сказал Дикиджи в своем Telegram-канале.

Ранее 19-летний спортсмен сообщил, что его «чуть не зарезали в метро». Тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал «СЭ» о данном инциденте.