Плющенко высказался о долгом выставлении оценок своей подопечной

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко после победы своей фигуристки Софьи Титовой на первом этапе юниорского Гран-при России оценил ее выступление и прокомментировал «СЭ» долгое выставление ей оценок. После проката Титовой у судей ушло на вынесение решения четыре минуты.

— Мне очень понравился прокат короткой программы. Понятное дело, это начало сезона, и девочка отработала замечательно. Каскад судьи оценили достойно, поставили хорошие бонусы. Работать еще много, юный спортсмен, но у нее есть драйв, есть кураж, есть стержень. В короткой был ее максимум на сегодняшний день и максимум, который предписан по элементам.

В произвольной девочка тоже хотела сделать все, она в блестящей форме. Тренировки это показали здесь: тройные аксели — из шести шесть, четверной сальхов делала. Но мы на таком учимся. Она теперь знает, что, даже если ты блещешь на тренировках, все равно надо справляться с волнением на соревнованиях. Немного торопилась победить, торопилась все сделать. Она это понимает, осознает — мы уже пообщались и сделали с ней некий разбор. В пятницу продолжим разбирать дальше на тренировках и готовиться к следующим соревнованиям. В целом мне очень нравится ее настрой. Он никуда не девается, я тренирую ее пять лет. У нее, наоборот, идет подъем. Она любит соревноваться. Потому что есть спортсмены, которые ненавидят это делать, если честно.

— Соня сказала нам, что у нее был стресс.

— Конечно, был. А какие соревнования без стресса? Тут он у всех — и у тренеров, и у судей — они тоже в стрессовой атмосфере. Что, думаете, они просто так там сидят? И спортсмены стрессуют. Как справляться с этим? Время. У нее все идет по плану, девочка уже хорошая, а будет очень хорошая. Все впереди.

— Кстати, если говорить о стрессе судей, оценки ей выставляли довольно долго.

— Ну, судьям, конечно, нужно было все посмотреть, проанализировать. Это естественно, — сказал Плющенко.