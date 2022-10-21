«Как я могу прийти в чужой дом и сказать — вот он я, нарисовался?» Плющенко — о возвращении на лед

Двукратный олимпийский чемпион высказался о мартовском турнире шоу-программ и многом другом.

В этот четверг подопечная Евгения Плющенко Софья Титова стала первой в истории победительницей этапа юниорского Гран-при России. После оглашения оценок судей с журналистами поговорила сама Титова, а сам тренер вышел к представителям СМИ после неплохого выступления Никиты Сарновского, ставшего пятым. И регулярно посматривал на прыжки других ребят. Журналисты расспросили у главного тренера академии «Ангелы Плющенко» про выступление Титовой, призовые и подготовку к турниру шоу-программ.

Титова торопилась победить

— Довольны выступлением Софьи Титовой?

— Мне очень понравился прокат короткой программы. Понятное дело, это начало сезона, и девочка отработала замечательно. Каскад судьи оценили достойно, поставили хорошие бонусы. Работать еще много, юный спортсмен, но у нее есть драйв, есть кураж, есть стержень. В короткой был ее максимум на сегодняшний день и максимум, который предписан по элементам.

В произвольной девочка тоже хотела сделать все, она в блестящей форме. Тренировки это показали здесь: тройные аксели — из шести шесть, четверной сальхов делала. Но мы на таком учимся. Она теперь знает, что, даже если ты блещешь на тренировках, все равно надо справляться с волнением на соревнованиях. Немного торопилась победить, торопилась все сделать. Она это понимает, осознает — мы уже пообщались и сделали с ней некий разбор. В пятницу продолжим разбирать дальше на тренировках и готовиться к следующим соревнованиям. В целом мне очень нравится ее настрой. Он никуда не девается, я тренирую ее пять лет. У нее, наоборот, идет подъем. Она любит соревноваться. Потому что есть спортсмены, которые ненавидят это делать, если честно.

— Соня сказала нам, что у нее был стресс.

— Конечно, был. А какие соревнования без стресса? Тут он у всех — и у тренеров, и у судей — они тоже в стрессовой атмосфере. Что, думаете, они просто так там сидят? И спортсмены стрессуют. Как справляться с этим? Время. У нее все идет по плану, девочка уже хорошая, а будет очень хорошая. Все впереди.

— Кстати, если говорить о стрессе судей, оценки ей выставляли довольно долго.

— Ну, судьям, конечно, нужно было все посмотреть, проанализировать. Это естественно.

— Вчера вы не захотели, чтобы она говорила в интервью про четверные. Это тактический момент?

— Я придерживаюсь всех своих традиций, когда я выступал, готовился к турнирам. И я готовлю своих спортсменов так же. Бывает, лишний раз скажешь что-то после короткой программы на эмоциях, а потом идешь, думаешь, анализируешь вместо того, чтобы просто готовиться к произвольной. Вот она отвыступала, и была вся ваша.

Софья Титова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Призовые получат родители спортсмена. Любой труд должен быть оплачен

— Как у руководителя самой большой частной академии интересно спросить про призовые на «Гран-при России». Много? Мало? Насколько это важно вообще?

— У нас есть федерация, правильнее задавать этот вопрос ей, она все регулирует. Слава богу, что у нас вообще есть соревнования. Руководство молодцы, что делают такие турниры по всей стране. А могли бы сесть и сидеть. Здорово, что «Гран-при» проходят в таком же, как и на международном уровне, режиме.

А еще есть и призовые у спортсменов, это здорово. Я вообще считаю, что любой труд должен быть оплачен. Это норма. Даже на юниорском уровне, у нас же считается а-ля юниорский Гран-при, а наши спортсмены считаются лучшими в мире. Это же очевидно. Благодаря федерации сделано все. А насчет призовых — конечно, спортсмен получит (200 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Так как она несовершеннолетняя, то ее родители.

— Напротив Сарновского на табло помимо вашей были упомянуты Значков и Абт. Перестановка в академии?

— Это перестановка, у меня есть две группы, два разных штаба. Первый ведут Михайлов и Алексеев, другой — Абт и Значков. Есть разделение по спортсменам. В обеих группах работаю я, со всем тренерами. Так получилось, не буду вдаваться в подробности. Тьфу-тьфу, у нас все идет хорошо.

— Вы как-то стимулируете конкуренцию между ними?

— Я не собирался делать никакой конкуренции. Это наша внутренняя история. Так получилось.

Евгений Плющенко и Софья Титова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Согласен с Родниной по поводу того, кто легендарнее — я или Ягудин

— Ждать ли вас снова в медиафутболе?

— Я создал свою команду «Союз чемпионов» по хоккею, и мы играем в любительской хоккейной лиге. Играем очень здорово, три матча выиграли. Буквально в воскресенье у нас следующая игра. По футболу пока пауза. Все-таки очень травмоопасный вид спорта. И моя стихия больше ледовая. Пока нет. Но может быть, в каких-то матчах да.

— Ждали и ваших пар, были заявлены Собинина и Миронов.

— Да, у нас будут ребята выступать на этапах, обязательно. Они прогрессируют, очень хорошие пары. Наши тренеры занимаются, как раз Алексеев и Арина Ушакова. Я не трогаю их поле деятельности. Есть результаты, надеюсь, что уже в этом году пары у нас покажут неплохие результаты. Конечно, вы их увидите.

— В ваш трэшток с Ягудиным неожиданно залетела Ирина Роднина и сказала «Кто легендарнее, Плющенко или Ягудин? Я». Согласны?

— Конечно. Ирина Константиновна, однозначно. Полностью с этим солидарен. Она великая, а мы растем.

— К турниру шоу-программ есть уже какие-то наметки, будете готовить выступление?

— У меня не было никакого предложения.

— Вам оно нужно?

— Ну это логично, как я могу прийти в чужой дом — «вот он я, нарисовался»?

— Дом российского фигурного катания — и ваш дом.

— Это не я же провожу соревнования, правильно? Если бы это были мои соревнования, конечно, я бы участвовал или был бы организатором. Это проводит федерация.

— Если вам письмо придет — ответите да?

— Посмотрим. Я пока свободный агент.