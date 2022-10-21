Плющенко рассказал, кто получит призовые за победу фигуристки Титовой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о призовых на этапах Гран-при России и рассказал, кто получит 200 тысяч рублей призовых за победу на первом этапе его подопечной Софьи Титовой.

— Как у руководителя самой большой частной академии интересно спросить про призовые на Гран-при России. Много? Мало? Насколько это важно вообще?

— У нас есть федерация, правильнее задавать этот вопрос ей, она все регулирует. Слава богу, что у нас вообще есть соревнования. Руководство молодцы, что делают такие турниры по всей стране. А могли бы сесть и сидеть. Здорово, что Гран-при проходят в таком же, как и на международном уровне, режиме.

А еще есть и призовые у спортсменов, это здорово. Я вообще считаю, что любой труд должен быть оплачен. Это норма. Даже на юниорском уровне, у нас же считается а-ля юниорский Гран-при, а наши спортсмены считаются лучшими в мире. Это же очевидно. Благодаря федерации сделано все. А насчет призовых — конечно, спортсмен получит (200 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Так как она несовершеннолетняя, то ее родители, — рассказал Плющенко.