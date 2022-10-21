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Сегодня, 09:23

Хореограф Михайлов поставил две новые программы Александре Трусовой

Виктория Кравченко
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Хореограф Никита Михайлов поставил две новые программы российской фигуристке Александре Трусовой. Ранее девушка ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА.

Михайлов отметил, что в новых программах хочет показать другую Трусову. Он также сказал, что у команды достаточно времени, чтобы подготовить фигуристку к будущим выступлениям.

«Если спортсмены переходят перед чемпионатом России, тогда да, конечно, там уже вряд ли кто-то будет что-то менять. А в данном случае, когда она перешла в этот период, у нас было время и возможность ей поменять», — сказал Михайлов «Чемпионату».

В группе Тутберидзе у Трусовой была поставлена короткая программа под блюзовую композицию I put a spell on you и произвольная под саундтрек из фильма «Нервы на пределе».

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4861643-horeograf-nikita-mihajlov-my-uzhe-pomenyali-trusovoj-dve-programmy.html
Александра Трусова
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