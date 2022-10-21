Плющенко рассказал о перестановках в академии: «Это внутренняя история»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о новом разделении тренерского состава в своей академии.

— Напротив Сарновского на табло помимо вашей были упомянуты Значков и Абт. Перестановка в академии?

— Это перестановка, у меня есть две группы, два разных штаба. Первый ведут Михайлов и Алексеев, другой — Абт и Значков. Есть разделение по спортсменам. В обеих группах работаю я, со всем тренерами. Так получилось, не буду вдаваться в подробности. Тьфу-тьфу, у нас все идет хорошо.

— Вы как-то стимулируете конкуренцию между ними?

— Я не собирался делать никакой конкуренции. Это наша внутренняя история. Так получилось, — сказал Плющенко.