Петрова рассказала, что Мишин помогает фигуристам не только с прыжками

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призер этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с Алексеем Мишиным.

«Над чем больше нравится работать — над прыжковой техникой или над второй оценкой? Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным — одно удовольствие. Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты — кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит», — приводит слова Петровой «Чемпионат».

Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгений Семененко, Михаил Коляда и другие.