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Сегодня, 17:30

Алена Леонова назвала главное разочарование сезона в фигурном катании

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова рассказала в интервью «СЭ», кто для нее стал главным разочарованием сезона-2022/23.

— Кто разочаровал в этом сезоне?

— Для меня большим разочарованием стало то, что наши спортсмены не выступали на международном уровне. Также отмечу двух спортсменов. Не то чтобы я в них разочарована. Плохо, что у них не получилось себя показать. Это Саша Трусова и Миша Коляда. Ребята классные. Хочется пожелать им здоровья и скорейшего возвращения на лед.

В сезоне-2022/23 18-летняя Трусова заняла третье место на пятом этапе «Гран-при России» и стала второй на шестом этапе. Из-за болезни спортсменка снялась с чемпионата России, который проходил в Красноярске.

Алена Леонова. «Сейчас в 14 лет надо делать уже пять четверных». Вице-чемпионка мира — о работе тренером, материнстве и восходящих звездах

Фигурное катание
Александра Трусова
Алена Леонова
Михаил Коляда
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