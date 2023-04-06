Алена Леонова назвала главное разочарование сезона в фигурном катании

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова рассказала в интервью «СЭ», кто для нее стал главным разочарованием сезона-2022/23.

— Кто разочаровал в этом сезоне?

— Для меня большим разочарованием стало то, что наши спортсмены не выступали на международном уровне. Также отмечу двух спортсменов. Не то чтобы я в них разочарована. Плохо, что у них не получилось себя показать. Это Саша Трусова и Миша Коляда. Ребята классные. Хочется пожелать им здоровья и скорейшего возвращения на лед.

В сезоне-2022/23 18-летняя Трусова заняла третье место на пятом этапе «Гран-при России» и стала второй на шестом этапе. Из-за болезни спортсменка снялась с чемпионата России, который проходил в Красноярске.