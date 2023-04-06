Гербольдт считает спортивный путь Загитовой и Медведевой завершенным

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт считает спортивный путь олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой уже завершенным.

«Когда Загитова и Медведева завершат карьеру? Они уже закончили. Не считаю даже нужным это обсуждать. Не закончил тот спортсмен, который продолжает выступать на соревнованиях. Те, кто не выступает, я считаю этих спортсменов с завершенной карьерой», — приводит слова Гербольдт «Спорт День за Днем».

Медведева последний раз выходила на соревновательный лед в декабре 2019 года на чемпионате России. Тогда она выступила в короткой программе, заняв промежуточное пятое место, но снялась с произвольной из-за поврежденного ботинка.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.