Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:55

Гербольдт считает спортивный путь Загитовой и Медведевой завершенным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт считает спортивный путь олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой уже завершенным.

«Когда Загитова и Медведева завершат карьеру? Они уже закончили. Не считаю даже нужным это обсуждать. Не закончил тот спортсмен, который продолжает выступать на соревнованиях. Те, кто не выступает, я считаю этих спортсменов с завершенной карьерой», — приводит слова Гербольдт «Спорт День за Днем».

Медведева последний раз выходила на соревновательный лед в декабре 2019 года на чемпионате России. Тогда она выступила в короткой программе, заняв промежуточное пятое место, но снялась с произвольной из-за поврежденного ботинка.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gerboldt-zagitova-i-medvedeva-uzhe-zakonchili
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ходыкин — о распаде пары с Павлюченко: «Однажды поняли, что нам нужно поговорить»
Новости
RSS RSS
Все новости