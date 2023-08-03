Отец Смолкина оценил выступление сына в паре с Дэвис на турнире в Лейк-Плесиде

Актер Борис Смолкин высказался о выступлении своего сына Глеба Смолкина в паре с Дианой Дэвис на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«К сожалению, у меня не получилось посмотреть выступление Глеба и Дианы, не было трансляции, — цитирует РИА «Новости» Бориса Смолкина. — Но в 3 часа ночи я узнал, что ребята заняли первое место с отрывом в 11 баллов от соперников. Думаю, это успешный результат, учитывая, что они фактически 1,5 года не выступали и это их первое выступление. Я очень доволен».

В ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла. В произвольной программе пара заняла первое место, набрав 117,47 балла.

Вторыми по итогам двух программ стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун (180,66), а замкнули тройку их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (177,95).

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.