Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:16

Отец Смолкина оценил выступление сына в паре с Дэвис на турнире в Лейк-Плесиде

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Актер Борис Смолкин высказался о выступлении своего сына Глеба Смолкина в паре с Дианой Дэвис на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«К сожалению, у меня не получилось посмотреть выступление Глеба и Дианы, не было трансляции, — цитирует РИА «Новости» Бориса Смолкина. — Но в 3 часа ночи я узнал, что ребята заняли первое место с отрывом в 11 баллов от соперников. Думаю, это успешный результат, учитывая, что они фактически 1,5 года не выступали и это их первое выступление. Я очень доволен».

В ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла. В произвольной программе пара заняла первое место, набрав 117,47 балла.

Вторыми по итогам двух программ стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун (180,66), а замкнули тройку их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (177,95).

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Источник: РИА
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
1
1
Читайте также
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой в турнире в Лейк-Плесиде
Новости
RSS RSS
Все новости