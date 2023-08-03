Загитова провела автограф-сессию на хоккейном турнире в Сочи

Российская фигуристка Алина Загитова провела автограф-сессию и сфотографировалась с болельщиками в фан-зоне турнира Sochi Hockey Open-2023.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Sochi Hockey Open-2023 стартует сегодня, 3 августа. В турнире примут участие СКА, «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и сборная России до 23 лет.