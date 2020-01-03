«Она что, Загитова, чтобы в 17 лет на пенсию?» В КВН пошутили над олимпийской чемпионкой
20:50
Команда КВН «Так-то» посмеялась над решением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру. 17-летняя фигуристка объявила, что не будет участвовать в чемпионтае России и пропустит оставшуюся часть сезона. Вместо этого она примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки.
По сюжету скетча в КВН один из участников вывел на сцену собаку и сказал, что ей «17 лет, на пенсию пора». Другой на это ответил: «Она что, Загитова — в 17 на пенсию?».
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