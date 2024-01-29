Журова назвала ангажированным решение суда о четырехлетней дисквалификации Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Понятно, что это ангажированное решение. Это очевидно. У меня были надежды на другой исход, поскольку ранее в подобных случаях спортсменов не дисквалифицировали. Было только временное отстранение на время рассмотрения дела. Но за такие микродозы дисквалификацию не давали. Однако в данном случае принципиальным было лишить Россию золотой олимпийской медали. Тут дело даже не в Валиевой. Если бы наша команда не завоевала золото, то вопрос бы так остро не стоял», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.